В Ростовской области выявили 240 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ростовской области было выявлено 240 случаев коронавируса, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону — 91. В Новочеркасске выявлено восемь случаев, в Каменске-Шахтинском, Белокалитвинском, Сальском и Цимлянском районах — по семь, в Шахтах, Зерноградском, Каменском, Красносулинском и Тацинском районах — по шесть, в Волгодонске, Морозовском и Чертковском районах — по пять. По четыре новых случая зафиксировано в Азове, Зверево, Новошахтинске, Таганроге, Багаевском, Дубовском и Матвеево-Курганском районах, по три — в Батайске, Азовском, Волгодонском, Егорлыкском, Миллеровском, Семикаракорском, Шолоховском районах, по два — в Гуково, Аксайском, Мартыновском, Неклиновском, Песчанокопском, Пролетарском и Целинском районах, по одному — в Веселовском, Зимовниковском, Октябрьском, Ремонтненском и Тарасовском районах.

За прошедшие сутки в области выздоровели 274 человека. Умерли 28 человек.

По состоянию на утро 18 марта количество инфицированных в области превысило 77,7 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1850. Коэффициент распространения инфекции — 0,92. За весь период пандемии выздоровели более 69,1 тыс. человек, умерли 3 357 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,6 тыс. человек.

Наталья Шинкарева