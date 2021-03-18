Военные отработали борьбу с беспилотниками в Воронежской области

Специалисты радиоэлектронной борьбы 20-й гвардейской общевойсковой армии завершили учения по противодействию беспилотникам в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Расчеты БПЛА «Орлан-10» имитировали группы управления беспилотниками незаконных вооруженных формирований. Специалисты РЭБ отработали обнаружение летательных аппаратов, определение координат операторов и выведение из строя каналов управления и связи с помощью комплекса подавления «Борисоглебск-2». Кроме того, проводились тренировки по подавлению сигналов радиосвязи, направленных на подрыв наземных мин. В учениях было задействовано около 100 военнослужащих отдельного батальона РЭБ, 20 единиц вооружения и техники.

Олег Мухин