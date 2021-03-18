Башкирские депутаты определят размер штрафов за продажу зажигалок детям

Депутаты Курултая Башкирии на ближайшем заседании 25 марта рассмотрят в первом чтении поправки в региональный КоАП. Законопроектом, разработанным комитетом Курултая по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам, предлагается наказывать за розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ (включая зажигалки), для личных и бытовых нужд. Поправки предусматривают штраф от 3 до 4 тыс. руб. для граждан, от 20-25 тыс. руб. — для должностных лиц, от 30 до 40 тыс. руб. — для юрлиц. При повторном нарушении закона разработчики предлагают увеличить сумму штрафа до 4-5 тыс. руб. для физлиц, 30-40 тыс. руб. для должностных лиц и 50-70 тыс. руб. для юрлиц.

Поправки разработаны в дополнение к принятому в сентябре законопроекту, запрещающему продажу несовершеннолетним зажигалок на территории Башкирии.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изменения разработаны «для обеспечения охраны жизни и здоровья детей».

Председатель Курултая Константин Толкачев объяснил необходимость штрафов за продажу зажигалок популярностью среди подростков сниффинга (вида токсикомании, при котором вдыхается газ. — "Ъ-Уфа"). «Сами по себе ограничения не способны победить токсикоманию. В то же время доступность газовых зажигалок в какой-то момент может спровоцировать ребенка попробовать сниффинг из любопытства, за компанию, а исход может быть фатальным»,— заявил он.

Обязанность по выявлению нарушителей закона депутаты хотят возложить на административные комиссии.

Дарья Кучеренко