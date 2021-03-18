Средний размер ипотеки в Татарстане в феврале вырос на 7%

В Татарстане в феврале 2021 года средний размер ипотеки составил 2,2 млн руб., что на 7,1% больше, чем за тот же период 2020-го. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Татарстан находится на 22-м месте среди регионов РФ с наибольшим средним размером ипотечного кредита в прошлом месяце. Лидером традиционно является Москва, где в среднем сумма ипотеки в феврале составила 6,4 млн руб. Вторую позицию удерживает Подмосковье с 4,6 млн руб. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург (3,8 млн).

В России в среднем ф феврале 2021 года размер выданных ипотечных кредитов достиг рекордных 2,92 млн руб., что на 14,6% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"