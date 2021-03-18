Трассы в Башкирии и Оренбургской области отремонтирует московская компания

ФКУ «Управление дорог Приуралье» Росавтодора по итогам конкурса намерено заключить контракт на содержание участков трасс А-305 и Р-239 в Оренбургской области, а также М-7 и Р-240 в Башкирии с московской группой компаний «РАД», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 360,9 млн руб. за 360,4 млн руб. (дисконт 0,14%). Предложение второго участника, оренбургского ООО «Дорремстрой», составило 342,85 млн руб. (дисконт 5%), а третьего, уфимского ООО «Дортрансстрой» — 360,9 млн руб.

Конкурсная комиссия оценивала заявки претендентов по критериям цены и квалификации. «РАД» получил 97,08 баллов, у других участников — 60 и 57 соответственно.

По условиям конкурсной документации, победитель обязан начать работы 1 мая и завершить 30 августа. Подрядчик должен заменить асфальт на пяти участках дорог общей протяженностью 62,02 км, в том числе 26 км — в Башкирии.

Майя Иванова