Сенатор Сергей Лукин: Сфера образования нуждается в системной модернизации

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Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин принял участие в «Открытом диалоге» с вице-премьером Татьяной Голиковой, состоявшемся в Совете Федерации 16 марта. Темой обсуждения стала разработка Правительством РФ стратегии развития системы образования в нашей стране. Были предметно рассмотрены вопросы, охватывающие общее, среднее специальное и высшее образование во взаимосвязи с потребностями рынка труда.

Татьяна Голикова указала на то, что все большее количество школьников – порядка 60% выпускников девятых классов – выбирает для себя среднее специальное образование.

Сергей Лукин, проведший серию предварительных совещаний с региональными органами образования, в своем комментарии обозначил ряд острых вопросов:

- Большинство субъектов федерации сталкивается с целым комплексом проблемных моментов, требующих скоординированных действий на федеральном уровне, в том числе внесения изменений в законодательную базу. Сфера среднего специального образования в настоящее время в основном является зоной ответственности регионов, в то время как их бюджетные возможности, как правило, не позволяют выделять ассигнования, необходимые для обеспечения учебного процесса на должном уровне. В результате безнадежно устаревает материальная и производственная база учебных заведений, компетенции преподавателей, а образовательные программы не соответствуют требованиям работодателей. Необходимо также намного более плотное сотрудничество предприятий-работодателей с учебными заведениями.

По мнению Сергея Лукина, система среднего профессионального образования нуждается в коренной модернизации – только тогда она сможет готовить специалистов, пользующихся спросом на рынке труда.

В своем выступлении Татьяна Голикова проинформировала верхнюю палату парламента о том, что в настоящее время ведется активная работа по выработке мер по развитию системы среднего профессионального образования. Продолжается оснащение мастерских учебных заведений высокотехнологичным оборудованием.

Также вице-премьер обратила внимание на готовность бизнеса участвовать в подготовке профессиональных кадров – прежде всего, речь идет о дуальном образовании.

Сенатор Сергей Лукин отметил перспективность такого подхода.

- Дуальная система обучения предусматривает сочетание получения теоретических занятий в образовательной организации с периодами производственной деятельности на обучающем предприятии, где вырабатываются необходимые современные компетенции. Обучающийся уже на ранних этапах включается в производственный процесс, - пояснил Сергей Лукин. – Все это позволяет осуществить успешную профессиональную и социальную адаптацию будущего специалиста.