Закрытие трех трамвайных маршрутов в Саратове назвали вопросом «ближайшей перспективы»

В Саратове приостановится движение трех трамвайных маршрутов №№ 3, 4 и 6 для проведения реконструкции Кировского трамвайного депо. Эту информацию подтверждает городская администрация.

Точные сроки проведения работ не называются.

Первый заместитель главы администрации Саратова Сергей Грачев отметил, что приостановка движения трамваев является вынужденной мерой.

«В случае со скоростным трамваем, это будет полноценное строительство с нуля: трамвайный путь, контактная сеть, разворотные кольца, специальные посадочные площадки, а также строительство и реконструкция тяговых подстанций и вынос коммуникаций. Кроме того, будет внедрена система автоматизированного управления движением трамваев», – пояснил господин Грачев.

Он подчеркнул, что в настоящее время все трамвайные маршруты в Саратове функционируют, решения о закрытии не принято, и «это вопрос не завтрашнего дня, но ближайшей перспективы».

Марина Ковалева