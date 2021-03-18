Число жалоб бизнеса Татарстана в пандемию увеличилось в 10 раз

К уполномоченному по защите прав предпринимателей в Татарстане Фариду Абдулганиеву в 2020 году поступило 17,7 тыс. обращений. Это в 10 раз больше, чем годом ранее, отчитался господин Абдулганиев на сессии Госсовета республики. Он отметил, что это «абсолютный рекорд среди всех других региональных бизнес-омбудсменов»: «Больше обращений пришло только к бизнес-омбудсмену России Борису Титову».

Такую ситуацию господин Абдулганиев связал не только с «масштабом проблем» предпринимателей в пандемию, но и с «довериием бизнес-сообщества к органам власти республики», которые «могут помочь в решении возникших проблем».

«В апреле мы ежедневно получали по 650 обращений - в более 70% случаев нам удалось восстановить права заявителей, в остальных случаях он получал исчерпывающую консультацию»,— сказал омбудсмен.

По его словам, предприниматели в том числе жаловались на действия должностных лиц. «Особенно сложная ситуация была в первый месяц после введения режима самоограничения. К сожалению, во многих муниципалитетах в первое время не могли правильно сориентироваться и пытались по-своему интерпретировать постановление Кабинета министров РТ о введении ограничительных мер – кому можно работать, а кому нельзя»,— сообщил Фарид Абдулганиев.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"