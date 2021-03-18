Экс-гендиректора «Ямалгосснаб» задержали по обвинению в растрате 24 млн рублей

СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) предъявил обвинение экс-руководителю ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» за растрату 24 млн руб., принадлежащих учреждению. Ему инкриминируют ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, обвиняемый внес в расписание учреждения изменения, позволяющие дистанционно трудоустраивать сотрудников, после чего нанял в ГУП 10 человек. При этом фактически они работали в подконтрольных обвиняемому коммерческих организациях в Одинцово (Московская область), но зарплаты получали из бюджета госучреждения.

«Следствием установлено, что в период с января 2015 по декабрь 2017 года в ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» выплачено в качестве заработной платы и иных выплат указанным работникам около 24 млн руб. Кроме того, по указанию обвиняемого часть выплаченных денежных средств, получаемых работниками, передавалась ему для личных целей», — отметили в пресс-службе.

В данный момент обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Илья Смирнов