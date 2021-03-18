Пензенский облсуд приступил к рассмотрению дела о производстве 15 кг наркотиков

Пензенский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 22-летних Ксении Борисюк и Никиты Долотова, обвиняемых в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), а также в незаконном хранении прекурсоров наркотиков (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Согласно обвинительному заключению, 29 октября 2019 года подсудимые вошли в состав организованной группы для незаконного производства наркотиков с целью их дальнейшего сбыта. Сначала они якобы производили наркотик в жилых помещениях, расположенных в городе, а затем для этих целей, предположительно, приобрели дом в Мокшанском районе, где осуществляли преступную деятельность до 4 апреля 2020 года.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники УФСБ изъяли незаконно произведенное вещество, содержащее в своем составе мефедрон, общей массой более 15 кг, а также более 1,6 кг вещества, содержащего прекурсор наркотика.

Мария Шахрай