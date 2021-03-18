Авиакомпания «Россия» запустит рейсы в «Ижевск»

С 28 марта авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», запустит рейсы из Москвы в Ижевск, Сыктывкар и Саратов. Полеты будут выполняться на лайнерах Superjet 100, рассчитанные на 87 пассажиров, сообщает пресс-служба перевозчика.

Самолеты «России» будут летать в указанные города два раза в день. Согласно расписанию, вылеты в Ижевск из аэропорта Шереметьево состоятся в 07:40 и 16:55 с прибытием в 10:35 и 19:45. Обратные рейсы стартуют в 11:35 и 20:45 и прилетают в Москву в 12:45 и 21:50. С апреля в расписании появится еще один рейс с вылетом из Москвы в 23:25 и прилетом в Ижевск в 02:15. Полет обратно запланирован на 03:15 с прилетом в Шереметьевл в 04:20.

«Увеличение региональной маршрутной сети "России" из Москвы проходит в соответствии со стратегией группы "Аэрофлот", в результате которой флот авиакомпании пополняется самолетами отечественного производства Superjet 100. Согласно стратегии развития, количество Superjet 100 в парке "России" к концу 2021 года увеличится до 66 самолетов»,— говорится в сообщении авиакомпании.

Отметим, что в настоящее время рейсы в Москву из Ижевска, помимо «Аэрофлота», выполняют компании «Ижавиа» и «Победа». Последняя запустила самолеты в столицу Удмуртии в августе 2020 года.