В Тюменской области выявили 78 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Тюменской области новой коронавирусной инфекцией заразились 78 человек, пять пациентов скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии COVID-19 в регионе заразились 32 734 человека. Из них более 30,7 тыс. уже выздоровели, 349 человек скончались.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 9 803 случая COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 428 239 россиян. Из них более 4 млн человек выздоровели, 93 824 — скончались.

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в регионе продлен до 28 марта.

Михаил Мананников