На достройку инфекционной больницы в Саратове выделили 1,67 млрд рублей

В Саратовскую область поступит 1,67 млрд руб. на завершение строительства инфекционной больницы. Об этом в Instagram сообщил спикер госдумы Вячеслав Володин.

Как ранее сообщал "Ъ-Средняя Волга", строительство началось в прошлом году в связи с распространением коронавируса, и изначально планировалось, что медцентр будет возведен на пожертвования.

По словам господина Володина, указанной суммы «будет достаточно для того, чтобы завершить работы по строительству, закупить новое оборудование». В настоящее время в регионе функционируют «устаревшие отделения», пояснил спикер.

Марина Ковалева