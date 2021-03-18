ЛДПР предложила обратиться к «Аэрофлоту» с просьбой сохранить рейсы в Тюменскую область и ХМАО

Депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Александр Лобов предложил направить министру транспорта РФ Виталию Савельеву и генеральному директору ПАО «Аэрофлот» Михаилу Полубояринову обращение по вопросу сохранения регулярных рейсов авиакомпании в Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра). Инициатива была озвучена сегодня на заседании облдумы.

Господин Лобов напомнил, что с 1 марта авиакомпания «Аэрофлот» прекратила выполнять регулярные рейсы из Москвы в Тюмень и Ханты-Мансийск. Эти направления будут переданы дочерним компаниям «Победа» и «Россия», выполняющих рейсы на самолетах Superjet.

«Жители возмущены, что слабое авиасообщение ударит по бизнесу, туристическому потенциалу городов, а также престижности и статусности двух регионов-доноров. Замена приведет не только к ухудшению качества сервиса и снижению уровня безопасности, так как самолеты Superjet имеют не самую лучшую комплектацию, но также к невозможности гастрольных туров звезд шоубизнеса, спорта, творческих коллективов, так как в перечне условий, предъявляемых организаторами выступлений, прописана авиакомпания "Аэрофлот"»,— пояснил господин Лобов.

По результатам обсуждения предложение было отклонено. Причиной стало то, что вопрос вносился в повестку заседания облдумы без рассмотрения профильным комитетом.

«Исходя из объяснения Лобова, хорошие самолеты только Airbus и Boieng. У "Аэрофлота" самолетов Superjet больше, чем у "России" и "Победы". Я недавно летал на рейсе авиакомпании "Россия" и не знаю, какие еще нужны условия, которых вам там не хватает»,— возмутился первый заместитель председателя облдумы Андрей Артюхов. По мнению депутата Владимира Ульянова, обращение нужно было предварительно согласовать с исполнительной властью.

«Не первый раз ЛДПР пытается включить вопрос об обращении. Другие вопросы с голоса проходят, а наши из-за формальных моментов — нет. Вы говорите, что нужно вносить их через комитеты, но на комитетах вопросы тоже блокируются. Нарушаются наши депутатские полномочия, хотя мы делаем все по закону и регламенту»,— возмутился член фракции ЛДПР Глеб Трубин.

Анастасия Реутова