Роскошный и динамичный: новый Bentley Bentayga уже в Bentley Kрасноярск

Дилерский центр Bentley Красноярск объявил о появлении в шоуруме долгожданной новинки – с изысканным Bentayga теперь можно познакомиться в Красноярске , а также пройти тест-драйв.



В новом Bentley Bentayga V8 гармонично сочетаются динамика моделей Gran Turismo, роскошь автомобилей класса люкс, вместительность семейного автомобиля и возможности внедорожника – таким образом, в этом исключительном SUV нашла свое продолжение концепция, заложенная в его предшественнике: предложить своему владельцу максимально возможную функциональность.

Новый изысканный и выразительный дизайн внедорожника воплощает ДНК бренда Bentley. Получив самые современные технологии и невероятно комфортабельный салон, новый Bentayga претерпел серьезные изменения – как внутри, так и снаружи.

Ключевая особенность нового Bentayga – захватывающий динамичный стиль, вдохновленный новым дизайнерским языком марки. Массивная матричная решетка радиатора теперь расположена более вертикально, а дизайн новых интеллектуальных светодиодных матричных фар, стилизованных под граненый хрусталь, демонстрирует классический почерк Bentley. Более внушительный передний бампер символизирует невероятную динамику автомобиля.

Дизайн задней части автомобиля также был полностью переосмыслен: модель получила новую, во всю ширину кузова крышку багажного отсека с встроенными фонарями. Для достижения исключительной чистоты линий дизайнеры перенесли номерной знак ниже к бамперу. Широкие разделенные патрубки выхлопных труб подчеркивают невероятную мощь Bentayga V8.

Богатая цветовая палитра Bentayga дополнена двумя новыми цветами: Viridian – темным оттенком зеленого покрытия с эффектом «металлик», вдохновленным концепт-каром EXP 10 Speed 6, и Patina – роскошным оттенком бело-серого цвета.

Дизайн интерьера также переработан: модернизация коснулась передней панели, рулевого колеса и обивки дверей.

Информационно-развлекательная система нового поколения органично интегрирована в собранную вручную приборную панель Bentley, традиционно напоминающую расправленные крылья, и оснащена безрамочным цифровым 10,9-дюймовым дисплеем сверхвысокого разрешения и динамическими графическими элементами с возможностью индивидуальной настройки согласно предпочтениям водителя.

О чистоте воздуха и самочувствии пассажиров заботятся установленные в салоне ионизаторы, которые через центральные дефлекторы излучают отрицательно заряженные частицы. Одновременно с этим аэроионы создают статический заряд вокруг загрязняющих частиц, таких как пыль или аллергены, благодаря чему такие частицы прилипают к ближайшей поверхности. В результате водитель и пассажиры могут дышать воздухом, свободным от посторонних частиц.

Для нового Bentayga V8 предлагается высокоэффективный 4-литровый 32-клапанный бензиновый двигатель V8, оснащенный двумя турбокомпрессорами и обладающий невероятной мощностью и экономичностью. В сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач он развивает 550 л. с. мощности и 770 Н•м крутящего момента, что обеспечивает производительность, характерную для суперкара. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды, а максимальная скорость Bentayga V8 может достигать 290 км/ч.