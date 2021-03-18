В Ростовской области зарегистрировали третий в 2021 году случай бешенства

Третий с начала 2021 года случай бешенства выявлен в Милютинском районе, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Ростовской области.

Вирус был выявлен у павшего дворового пса в станице Селивановской. Ранее его хозяин обратился с покусами в районную больницу. Он рассказал, что его пес, который раньше не был агрессивен, набросился на него, а до этого кусал будку. Ветеринарные специалисты поставили собаку на карантин, а на следующий день животное пало.

Сейчас ветеринарные врачи в станице прививают от бешенства всех животных, которые восприимчивы к бешенству. «В ближайшее время в населенном пункте будут установлены карантинные ограничения»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева