В Татарстане нашли 75 затонувших бесхозных судов

В Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах на территории Татарстана обнаружили 75 затонувших бесхозных судов. Об этом говорится в сообщении Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Отмечается, что все суда утратили потребительские свойства, эксплуатации и использованию по функциональному назначению они не подлежат. При этом плавсредства загрязняют водный объект. В связи с этим Московский райсуд Казани обязал ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» и ФБУ «Администрации «Камводпуть» очистить водохранилища от затонувших судов и их фрагментов.

«Подъем и утилизация плавсредств находится на контроле природоохранной прокуратуры», — отметили в ведомстве.

"Ъ-Казань"