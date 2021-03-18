Росавиация планирует до 2035 года строительство нового аэропортового комплекса в Омске

В Омске планируется до 2035 года реализовать проект строительства нового аэропортового комплекса, сообщает ТАСС со ссылкой на проект Концепции развития аэродромной сети, разработанный Росавиацией.

Также строительство новых аэропортов предполагается в Сыктывкаре, на островах Парамушир и Шикотан, на полуострове Гыдан. Проект предусматривает реконструкцию в течение 15 лет 179 аэропортовых и аэродромных комплексов. Финансирование программы до 2024 года обойдется в 181,5 млрд руб., в 2025–2030 годах на реконструкцию и строительство будет направлено еще 302,5 млрд руб., в 2031–2035 годах — 350 млрд руб.

Учитывая риски, связанные с «с факторами обеспечения достаточного бюджетного финансирования для планируемых инвестиционных мероприятий», в минимальном исполнении проект концепции предполагает выполнение только части программы: в первую очередь, в крупных узловых и аэропортах в Арктической зоне и Дальневосточном федеральном округе

В 2019 году власти Омской области сообщали, что проект строительства аэропорта Омск-Федоровка получил положительное заключение Минтранса РФ. Реализовать его планировалось в рамках концессионного соглашения. Инвестиции в проект назывались ранее в объеме более 27 млрд руб. Региональные власти сообщали, что разработана организационно-правовая модель проекта, мастер-план аэропорта Омск-Федоровка, а также финансовая модель реализации проекта. Ранее о своем интересе к строительству Омск-Федоровки заявляли холдинги «Новапорт» и «Аэропорты регионов».

Подробнее об аэропорте Омск-Федоровка — в материале “Ъ-Сибирь” «Взлетно-пересадочная полоса».

Оксана Павлова