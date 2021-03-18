Массовый мор рыбы спрогнозировали в Татарстане

В 2021 году по итогам зимы ожидается массовый мор рыбы из-за нехватки кислорода в воде. Об этом заявила глава отдела водных биологических ресурсов Госкомитета региона по биоресурсам Ирина Мустакимова, передает ИА «Тaтар-инфoрм».

По ее словам, ситуация связана с тем, что текущий зимний период выдался снежным. «Как себя чувствует рыба под ледяным панцирем, узнаем чуть позже. Очевидно, что появятся места, где будут заморы. Пока лед на реках не вскрылся, невозможно понять всю ситуацию… Но, исходя из опыта прошлых лет, очевидно, что в этом году мы увидим печальную картину», — отметила госпожа Мустакимова.

Напомним, в 2020 году в Татарстане был зафиксирован массовый мор рыбы на реке Меша.

"Ъ-Казань"