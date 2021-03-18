В Катав-Ивановске суд рассмотрит дело о ДТП с шестью автомобилями и двумя погибшими

Катав-Ивановская городская прокуратура направила в суд уголовное дело водителя грузовика, устроившего ДТП с пятью легковыми автомобилями, в котором погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, авария произошла 16 июня 2020 года на трассе М5 Урал. По версии следствия, водитель ООО «Город» за рулем грузового автомобиля Shaanxi, который был загружен 15 т щебня и имел неисправности тормозной системы, на крутом спуске проявил преступную неосторожность, проигнорировал требования дорожных знаков и заблаговременно не снизил скорость. В результате произошел перегрев тормозных механизмов, водитель потерял контроль над грузовиком и перед мостом через реку Сильга врезался в попутно двигавшиеся автомобили: Lada Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault Sandero и Hino. В результате водитель и пассажир Lada Granta погибли на месте происшествия. Семь участников ДТП получили ранения.

В рамках расследования уголовного дела потерпевшие – дети погибших супругов предъявили исковые требования на сумму 6 млн руб. Имущество ООО «Город» арестовано.

Уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) направлено в Катав-Ивановский городской суд для рассмотрения по существу.