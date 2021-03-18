Ярославская область подала заявку на электронное голосование на выборах в 2021 году

Ярославская область подала заявку в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на проведение в регионе на выборах 2021 года дистанционного электронного голосования, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию, полученную в ЦИК. По данным Центризбиркома, такие заявки подали Москва и еще 11 регионов России.

«11 субъектов РФ, не считая Москвы, поскольку у Москвы есть такое право в соответствии с федеральным законом о проведении эксперимента по электронному дистанционному голосованию, предоставили нам свои материалы, заявки»,— цитируют «РИА Новости» председателя ЦИК Эллу Памфилову.

Госпожа Панфилова отметила, что все заявки будут тщательно прорабатываться.

В Ярославской области уже применялось электронное дистанционное голосование 13 сентября 2020 года во время дополнительных выборов депутата Госдумы. Ярославская и Курская области стали пилотными регионами, опробовавшими новый формат голосования.

О пилотном применении на ярославских выборах дистанционного электронного голосования в материале “Ъ-Ярославль” — «Избирателей перевели на удаленку».

Антон Антонов