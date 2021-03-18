Пермские биатлонисты взяли бронзу на чемпионате страны

В Ханты-Мансийске завершилась первая половина чемпионата России по биатлону. В одиночной смешанной эстафете приняли участие семь команд: Пермский край, Республика Мордовия, Центральный федеральный округ, две команды, представляющие Тюменскую область, а также Уральский федеральный округ-1 и Уральский федеральный округ-2, в состав которой вошли спортсмены из Югры и Санкт-Петербурга.

Каждая команда состояла из двух спортсменов — мужчины и женщины, которые передают друг другу эстафету на протяжении всей гонки. В общей сложности спортсмены проходят восемь огневых рубежей. Команда Пермского края долгое время шла второй, но финишировали наши земляки на третьем месте, завоевав бронзовые награды. Команда в составе Ирины Худорожковой и Ивана Колотова пропустила вперед себя тюменцев и сборную Центрального федерального округа.