В расписании Большого Савино появились рейсы в Стамбул

В расписании аэропорта «Пермь» появились прямые рейсы из столицы Прикамья в Стамбул. Полеты будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер»). С 1 по 22 апреля по 31 мая рейсы будут осуществляться раз в неделю, по четвергам.

Напомним, перевозчик получил допуск на выполнение рейсов из Перми в Стамбул в октябре 2020 года. Допуск на перелеты по этому маршруту был выдан также авиакомпаниям Azur Air и «Победа».

В настоящее время компания Nordwind Airlines выполняет также рейсы Пермь — Анталья.