Осужденный за взятки экс-мэр Челябинска погасил штраф в 37,5 млн рублей

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев, осужденный за получение взятки, полностью выплатил назначенный приговором суда штраф в размере 37,5 млн руб. Экс-чиновник уложился в срок для добровольного исполнения решения, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области.

Часть коррупционного штрафа поступила на депозитный счет УФССП сразу после возбуждения исполнительного производства в феврале этого года. Остаток в размере 13,2 млн руб. перечислили 17 марта – в последний день срока для добровольного исполнения. Как только денежные средства поступят в бюджет, исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 28 октября 2020 года Центральный районный суд Челябинска признал бывшего мэра виновным в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение действий, входящих в его служебные полномочия) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 37,5 млн руб. и лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года. Установлено, что Евгений Тефтелев получил 2,5 млн руб. от руководителя строительной организации за общее покровительство и помощь в получении муниципальных контрактов на возведение социальных объектов. Приговор вступил в силу 23 декабря 2020 года.