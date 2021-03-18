«Молот-Прикамье» продолжают покидать игроки

Еще два хоккеиста покинули ХК «Молот-Прикамье». Как сообщает пресс-служба клуба, в связи с истечением срока контрактов Пермь покидают защитник Дмитрий Молодцов, а также нападающий Андрей Максимов.

Дмитрий Молодцов провел в составе нашего клуба 45 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 6 очков за результативность (2+4) при показателе полезности «–6». Кроме того, по ходу регулярного чемпионата Дмитрий признавался лучшим защитником игровой недели в Высшей хоккейной лиге.

Андрей Максимов пополнил состав «Молота-Прикамье» в декабре и успел сыграть в 22 матчах регулярного чемпионата, набрав 2 очка по системе «гол + пас» (2+0) при показателе полезности «–7».

За полторы недели «Молот-Прикамье» покинули уже восемь игроков.