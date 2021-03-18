Продлено следствие о гибели ведущего НТВ при крушении самолета, летевшего в Рыбинск

Продлено следствие по уголовному делу об авиакатастрофе самолета, летевшего из подмосковного города Мячково в город Рыбинск Ярославской области 7 ноября 2020 года, в которой погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что 7 ноября легкомоторный самолет Piper Sport, летевший из Подмосковья в Рыбинск потерпел крушение в Люберецком районе Московской области. Во время крушения погибли два человека – управлявший самолетом ведущий канала НТВ Александр Колтовой и летевшая с ним женщина.

По предварительной информации, падение самолета произошло из-за того, что вскоре после вылета произошло возгорание двигателя. Пилот подавал аварийный сигнал и сумел посадить самолет в поле. Однако из-за охватившего самолет пожара спастись находившимся на борту не удалось.

В связи с крушением самолета было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Александру Колтовому был 41 год. На телеканале НТВ он был ведущим шоу «ДНК» и программы «Звезды сошлись».

Антон Антонов