УФАС выдало предупреждение челябинскому учреждению из-за бездействия по сносу стоянок

Управление ФАС России по Челябинской области выдало предупреждения муниципального казенному учреждению «Городская среда» за бездействие по демонтажу незаконных автостоянок. Речь идет о парковках, расположенных возле домов №380 «А» на проспекте Победы и д. 12 А/1 на Набережной, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Автостоянки работали без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю или документов на размещение нестационарных объектов. Полномочия по демонтажу нелегальных объектов возложено на МКУ «Городская среда». Ликвидация должна произойти в срок не позднее шести месяцев со дня составления акта о выявлении.

По мнению Челябинского УФАС, бездействие МКУ содержит признаки нарушения ч. 1 ст. 15 закона «О защите конкуренции», то есть приводит к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, а также к созданию дискриминационных условий, поскольку отдельным хозяйствующим субъектам предоставлено преимущество при отсутствии правовых оснований.

В случае неисполнения предупреждения в отношении МКУ «Городская среда» будет возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.