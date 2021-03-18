Житель Аркадака признал вину в неосторожном причинении смерти обидчику дочери

Житель Аркадака Саратовской области осужден за причинение смерти по неосторожности обидчику дочери.

Как сообщает СУ СК, вечером 21 октября 2020 года 17-летняя девушка с друзьями гуляла по улице Льва Толстого, когда ей начали оказывать знаки внимания две пьяных мужчин, вышедших из магазина. Просьбу несовершеннолетней оставить ее в покое мужчины проигнорировали и препятствовали ее движению. Девушка позвонила домой и сообщила о навязчивых прохожих. На место прибежали брат и 48-летний отец. Последний потребовал объяснений от 31-летнего мужчины, но тот ответил грубо. Отец девушки, нанес ему удар кулаком в лицо, от которого тот упал, ударился головой, но поднялся и продолжил пререкаться с мужчиной. В ответ на это отец нанес ему еще один удар, забрал детей и удалился. Потерпевший почувствовал себя плохо. Его друг обратился к продавцам магазина и попросил вызвать «скорую помощь». Мужчину госпитализировали уже в бессознательном состоянии, по дороге в больницу он скончался.

На предварительном следствии и в суде отец девушки признал вину в содеянном.

Ему назначено наказание в виде одного года четырех месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства..

Марина Ковалева