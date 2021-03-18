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На понтонный мост через Северский Донец выделили 48,3 млн рублей

В Белокалитвинский район направлено 48,3 млн руб. из регионального дорожного фонда на установку понтонного моста через Северский Донец, сообщает пресс-служба губернатора. Планируется, что администрация района гарантировала софинансирование в размере 500 тыс. руб.

«Мост позволит восстановить пешеходное и транспортное сообщение между Краснодонецким и Синегорским сельскими поселениями Белокалитвинского района»,— сказано в сообщении. Сейчас переправа между населенными пунктами находится в аварийном состоянии. Планируется, что мост будет смонтирован до конца 2021 года.

Наталья Шинкарева


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