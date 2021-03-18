У пермского фонда «Берегиня» снова «золото»

В России официально зарегистрировано более 200 тыс. некоммерческих организаций, в Пермском крае их около 3,9 тыс.

К некоммерческим организациям относятся благотворительные фонды и другие субъекты, деятельность которых не связана с получением прибыли. Между тем у некоммерческих организаций много общего с коммерческими юридическими лицами. Они имеют собственный баланс и устав, на основании которого совершают свою деятельность, могут открывать банковские счета. НКО также сдают бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность. Но в отличие от коммерческих организаций, НКО отчитываются и в Министерстве юстиции РФ.

Для самих фондов отчеты – это не только соблюдение требований законодательства, но и возможность показать жертвователям, благополучателям и партнерам свою надежность.

Публичный годовой отчет – особый вид отчетности, представляющий собой структурированный рассказ о деятельности некоммерческой организации за прошедший год, раскрывает смысловое наполнение работы организации, содержание ключевых мероприятий и их результаты. Может включать отчеты о проведенной оценке, партнерских проектах и участии экспертов, статистику, цифры, инфографику и многое другое, что дает наиболее полное и понятное представление для внешнего наблюдателя о работе организации.

Для некоммерческих организаций каждый год проводится всероссийский конкурс публичных годовых отчетов «Точка отсчета». Конкурс проводит Форум доноров в партнерстве с Агентством социальной информации и центром «Благосфера» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Фонда президентских грантов.

Пермский благотворительный фонд «Берегиня» (https://fondbereginya.ru/) уже второй год подряд получает в этом конкурсе золотую награду.

А еще в этом году фонд «Берегиня» занял второе место в специальной номинации от Агентства социальной информации (АСИ) за лучший текст годового отчета.

Благотворительный фонд «Берегиня» вот уже 12 лет помогает детям Перми и Пермского края побороть онкологические и другие тяжелые заболевания. И рассказывает об этом в своих ежемесячных и годовых отчетах.

«Каждый год мы стараемся сделать отчет легким и душевным, при этом современным и стильным. Каждая страничка в нем пропитана любовью ко всему, что мы делаем. Работа в фонде – это не только цифры, это истории, дружба, поддержка, это вы.

В наших отчетах мы рассказываем о поступлениях и расходе средств за год, о прошедших акциях и мероприятиях, упоминая наших партнеров и друзей. Очень радостно при работе над отчетом видеть, что вместе с вами мы развиваемся, растем и делаем еще больше добрых дел. Спасибо вам за это!

Годовой отчет – это не просто цифры статистики. Это люди, которым мы помогли вместе с вами, это наши радости и достижения, это новые идеи и грядущие перспективы. Мы ведем свою деятельность абсолютно прозрачно и рассказываем вам об этом.

Спасибо за ваше доверие! Мы рады и горды тем, что смогли получить такую высокую оценку, и всегда стараемся делать наши отчеты подробными, интересными и понятными», – говорят в фонде «Берегиня».

По этой ссылке вы сможете посмотреть всех призеров конкурса «Точка отсчета»: https://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/pobediteli/pobediteli-2020/.

А здесь вы можете посмотреть годовой отчет фонда «Берегиня», получивший золотую награду: https://fondbereginya.ru/uploads/files/godovoi_otchet_2019_192.pdf