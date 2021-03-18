В Волгограде СК организовал проверку из-за гибели малолетнего ребенка

В Волгограде Следственный комитет организовал доследственную проверку из-за смерти восьмимесячного мальчика, тело которого обнаружили в одной из квартир жилого дома в Кировском районе города. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Как уточнили в ведомстве, мама мальчика ушла в магазин, оставив ребенка с 16-летним братом. Из-за необходимости искупать малолетнего подросток набрал в ванну 7 см воды, посадил туда мальчика и оставил его одного на несколько минут. По возвращению он обнаружил малолетнего без сознания, о чем сразу же сообщил матери. По прибытию женщина вызвала медиков, а также приняла меры для оказания первой помощи, однако спасти ребенка не удалось.

«Старший брат пострадавшего госпитализирован для оказания психологической помощи. Причина смерти погибшего будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы», — отметили в управлении.

Мария Шахрай