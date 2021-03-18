Депутаты заксобрания поддержали назначение регионального министра финансов

Депутаты законодательного собрания большинством голосов поддержали назначение исполняющей обязанности министра финансов Пермского края Екатерины Тхор на пост руководителя ведомства. Ранее и. о. министра прошла собеседование, тестирование и проверку в Минфине РФ. По ее итогам комиссия федерального ведомства приняла решение о соответствии кандидатуры госпожи Тхор квалификационным требованиям.

Екатерина Тхор была назначена на этот пост губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в ноябре 2020 года. Она работает в краевом министерстве с 1993 года. Согласно Уставу Пермского края, кандидатура на пост главы регионального минфина согласовывается с краевым парламентом.