Курганской области выделили еще 13,8 млн рублей на лечение больных COVID-19

Правительство РФ дополнительно направит Курганской области 13,8 млн руб. из федерального бюджета на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, сообщает пресс-служба губернатора. В перечень медикаментов входят противовирусные препараты, антибиотики и жаропонижающие.

Решение было принято правительством РФ после одобрения парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований. Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Дополнительные закупки будут проведены в конце апреля – начале мая текущего года.

Всего из федерального бюджета Курганская область получила на покупку лекарств для амбулаторных пациентов с COVID-19 более 65 млн руб.