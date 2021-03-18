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Депутаты заксобрания поддержали назначение регионального министра финансов

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Депутаты законодательного собрания большинством голосов поддержали назначение исполняющей обязанности министра финансов Пермского края Екатерины Тхор на пост руководителя ведомства. Ранее и.о. министра прошла собеседование, тестирование и проверку в Минфине РФ. По итогам, комиссия федерального ведомства приняла решение о соответствии кандидатуры госпожи Тхор квалификационным требованиям.

Екатерина Тхор была назначена губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в ноябре 2020 года. Она работает в краевом министерстве с 1993 года. Согласно Уставу Пермского края, кандидатура на пост главы регионального минфина согласовывается с краевым парламентом.

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