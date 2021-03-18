В конце марта вырастут цены на квартиры от группы компаний ПЗСП

С 29 марта на квартиры в строящихся домах будет действовать новый прайс. Пока же клиенты могут приобрести жилье по старым ценам.

Фото: Денис Сакаев

Увеличение цены позволит не просто сохранять все традиционные преимущества квартир группы компаний ПЗСП, но и приумножить их. Компания идёт в ногу со временем, внедряя новые «фишки». Например, в «Доме на Бульваре» запланирована установка видеодомофонов с функцией распознавания лиц, размещение колясочных и дизайнерская отделка холлов.

Сейчас повышение стоимости квартир – это вынужденная мера, которая напрямую связана с ростом цен на сырье и строительные материалы. При этом квартиры от группы компаний ПЗСП по-прежнему являются одними из самых привлекательных предложений на рынке.

В компании ПЗСП отмечают, что ряд банков в ближайшее время рассматривает возможность увеличения процентных ставок по ипотеке. Поэтому если вы ещё размышляете о покупке квартиры, то сейчас самое время приобрести квартиру от надёжного застройщика.

Фото: Денис Сакаев

Отметим, что группа компаний ПЗСП работает со всеми крупными банками Пермского края. На сайте ПЗСП можно воспользоваться уникальным сервисом для того, чтобы, не выходя из дома, подобрать квартиру, подать заявку на ипотечное кредитование и получить одобрение сразу нескольких банков.

Сегодня в работе у группы компаний ПЗСП несколько домов: ул. Баранчинская, 16, Адмирала Ушакова, 15 и 65, Бульвар Гагарина, 18. Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/). Подробную информацию об изменении цен можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП: 8-800-300-7977.

Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Баранчинская, 16 – ООО «Спейстрой Баранчинская, 16», ул. Адмирала Ушакова, 15 – ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15», ул. Адмирала Ушакова, 65 – ООО «Спецстрой Водники», ул. Бульвар Гагарина, 18 – ООО «Спецстрой Бульвар Гагарина, 18».