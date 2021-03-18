В Пермском крае набирает популярность POS-кредитование от Сбербанка

За 2020 год жители Пермского края при помощи сервиса «Покупай со Сбербанком» оформили более 845 кредитов на общую сумму 22 млн рублей.

POS-кредитование (Point Of Sale – с англ. пункт продажи) – это выдача кредита на определенные товары непосредственно в торговых точках. Удобство сервиса в том, что клиенты Сбербанка могут прямо на кассе торгового центра или магазина оформить заявку, получить рассмотрение запроса и подписать документы онлайн без участия в процессе сотрудников или партнеров банка. Весь процесс занимает несколько минут.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Уверенный рост популярности POS-кредитования объясняется тем, что предложение актуально для всех участников процесса: клиенты получают возможность в приобретении товара здесь и сейчас, даже если на него не хватает собственных средств, а торговые организации могут не только увеличить средний чек покупки, но и повысить товарооборот, благодаря привлечению большего числа покупателей. В частности, статистика показывает, что использование POS-кредитов в торговой сети и в интернете приводит к увеличению товарооборота более чем на 20%».

Сейчас к сервису кредитования POS-offline подключено 422 торговые точки Пермского края. Наиболее популярные индустрии для POS-кредитования в нашем регионе:

– телекоммуникационное оборудование, в том числе продажа телефонов – выдано 212 кредитов на 5,5 млн рублей;

– оборудование, мебель и бытовые принадлежности – выдано 184 кредита на 3,9 млн рублей;

– автозапчасти и аксессуары – выдано 173 кредита на 4,1 млн рублей;

– строительные материалы – выдано 84 кредита на 2 млн рублей;

– изготовление и продажа меховых изделий – выдан 41 кредит на 1,1 млн рублей.