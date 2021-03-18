«Дом.РФ» одобрил «Бруснике» кредитную линию 5,6 млрд рублей для строительства квартала в Новосибирске

Девелопер «Брусника» и банк «Дом.РФ» договорились о проектном финансировании на строительство жилого квартала в центре Новосибирска, сообщает пресс-служба банка.

Для «Брусники» будет открыта кредитная линия на 5,6 млрд руб. Проект предполагает строительство четырех 17-этажных и трех 30-этажных домов. Первую очередь квартала застройщик планирует сдать в эксплуатацию в начале 2023 года, полностью реализовать проект — к середине 2025 года.

«Банком открыты долгосрочные лимиты для финансирования проектов компании более чем на 30 млрд руб., 4 млрд руб. из них уже освоены для пополнения земельного банка, финансирования расходов в рамках строительных проектов и инвестиционной программы»,— уточнили в «Бруснике».

По данным портала наш.дом.рф, на 16 марта более 57% жилья (1,4 млн кв. м) в Новосибирской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 2,5 млн кв. м жилья.

Власти Новосибирской области сократили планы по вводу жилья в 2021 году. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Новосибирску перестроили планы».

Дарья Решетникова