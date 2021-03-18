COVID-19 диагностировали еще у 85 жителей Югры

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) было выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще один человек скончался.

По данным регионального оперативного штаба, новые случаи инфицирования зарегистрированы в 16 муниципалитетах. Наибольшее количество заразившихся — в Сургуте (20) и Ханты-Мансийске (18). На момент выявления у 65 человек были симптомы ОРВИ, у 18 диагностирована пневмония, трое переносили болезнь бессимптомно.

Всего с начала пандемии в Югре было зафиксировано 53 159 случаев заболевания COVID-19. Более 51,5 тыс. пациентов выздоровели. Состояние 47 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 22 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. От коронавируса умерли 776 человек.

Напомним, в регионе идет массовая вакцинация от COVID-19. По данным оперштаба на 17 марта, первым компонентом вакцины привились 55 414 человек, 38 256 из них завершили вакцинацию. Всего в электронной регистратуре на прививку от коронавируса записался 3 061 югорчанин.