Глава Саратова объявил о создании комитета по развитию территорий

В структуре администрации Саратова появится комитет по развитию территорий. Об этом в своем Instagram написал глава города Михаил Исаев.

Он пояснил, что предложение по созданию такого подразделения внесено на рассмотрение депутатов гордумы.

Необходимость такого подразделения глава города связал с процессом преобразования Саратова путем присоединения к нему муниципальных образований Саратовского района.

Комитет будет в прямом подчинении у главы города и займется юридическим сопровождением процесса преобразования, реализацией полномочий в сферах лесного и сельского хозяйства,- разработкой предложений в сфере создания благоприятных условий жизнедеятельности граждан, участием в реализации проектов развития сельских населенных пунктов, контролем за реализацией предыдущих пунктов, взаимодействием с различными ведомствами по вопросам развития сельских населенных пунктов.

Также будут созданы структура, которая займется профессиональным обслуживанием и сопровождением общественных территорий. В этом году планируется благоустроить 10 таких пространств, среди которых старая и новая набережная, пляж, парк Гагарина в Заводском районе.

Марина Ковалева