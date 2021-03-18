В Пермском районе у директора фирмы по вывозу отходов арестовали мусоровоз

Сотрудники управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю наложили арест на мусоровоз, принадлежащий директору фирмы по вывозу отходов в Пермском районе. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

В отделе судебных приставов по Пермскому району УФССП на исполнении находилось 20 исполнительных документов о взыскании с местной жительницы долгов на общую сумму более 3 млн руб.: задолженности по коммунальным платежам, кредитам, штрафам и прочие.

Добровольно долги женщина гасить не хотела, поэтому приставы и арестовали принадлежащую ей спецмашину — мусоровоз Scania. Технику оценили в 3 млн руб. В случае если долги не будут погашены, машину выставят на торги.