Для расселения аварийных домов Томску необходимо более 12 млрд рублей

Общая потребность в финансировании работ по расселению аварийного жилья в Томске составляет 12,2 млрд руб., сообщается в отчете мэра, опубликованном на сайте думы города.

Межведомственная комиссия признала аварийными 550 домов, в которых проживают более 11 тыс. человек. По сравнению с 2019 годом площадь аварийного жилья увеличилась на 7,1% до 224,7 кв. м (1,5% от общего жилищного фонда).

Как следует из отчета, за период 2020 года около 1,1 тыс. жителей переехали в новые квартиры из аварийных помещений.

Полностью были расселены 38 многоквартирных домов.

На сокращение непригодного для проживания жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» было направлено 530,9 млн руб.

Кроме того, в эксплуатацию введено 151,2 тыс. кв. м нового жилья, что почти на 24% меньше, чем в 2019 году. Как отмечается, это связано с нарушениями сроков сдачи застройщиками, проблемами с подключением к сетям инженерно-коммуникационного оборудования и недостатком финансирования.

В начале августа прошлого года вице-губернатор Евгений Паршуто сообщал, что план на строительство жилья на 2020 год был сокращен. В строительной отрасли отмечалось снижение активности из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Юлия Демкина