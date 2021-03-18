Жилье, киоски и выборы

Депутаты фракции «Единая Россия» в краевом парламенте обсудили программы расселения аварийного жилья, доработали закон о размещении киосков во дворах и задумались о предстоящих выборах.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На очередном заседании фракции «Единая Россия» в краевом заксобрании замминистра строительства Пермского края, руководитель управления жилищной политики Фаина Минх рассказала о мероприятиях по переселению из аварийного жилья.

По словам госпожи Минх, сейчас в Пермском крае реализуются два крупных проекта, направленных на расселение граждан из аварийного жилья: национальный и региональный. Нацпроект предусматривает ликвидацию жилья, признанного аварийным до 2017 года, к 1 сентября 2025 года. Региональный проект предусматривает расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

В рамках национального проекта за 2019–2025 годы планируется расселить 478,3 тыс. кв. м аварийного жилья и переселить 31,8 тыс. человек. В рамках регионального проекта с 2019 по 2024 год запланировано расселение 123 тыс. кв. м (6,7 тыс. человек). Всего, по состоянию на 1 января 2021 года, аварийным признано 811 тыс. кв. м. В этих домах проживают 49 тыс. человек.

В 2020 году было расселено 99,29 тыс. кв. м, переселено 6,96 тыс. человек. При этом пять муниципалитетов (Березники, Еловский, Сивинский, Ординский и Юсьвинский муниципальные округа) расселили все дома, признанные аварийными до 2017 года.

В 2021 году планируется расселить еще 81,93 тыс. кв. м, переселив 5,4 тыс. человек. Фаина Минх отметила, что в 20 муниципалитетах доля аварийного жилищного фонда составляет менее 1% от общего объема аварийного жилья в Пермском крае. «Надеемся, что в этом году эти территории в полном объеме ликвидируют фонд, признанный аварийным до 2017 года», – заявила замминистра.

«Региональный аварийный фонд в основном сосредоточен в нескольких территориях: Пермь, Краснокамск, Чайковский, Кунгур, Соликамск, Губаха, Оса. А ряд территорий имеют только один-два дома, признанных аварийными до 2017 года», – добавила Фаина Минх.

Депутат Сергей Ветошкин поинтересовался, может ли собственник аварийного помещения рассчитывать на компенсацию выше рыночной стоимости. «Он имеет право на получение выкупной цены. Либо может получить помещение, равнозначное по площади, если он стал собственником до признания дома аварийным и не имеет иного помещения, пригодного для постоянного проживания», – ответила госпожа Минх.

Депутат Геннадий Шилов рассказал, что к нему обратились жители трех домов в Перми. По словам депутата, у жителей имеется письмо за подписью замглавы города о том, что данные аварийные дома будут расселены в 2020 году, однако ни в одной из программ этого не было. «Расселение домов на улице Камышловской на 2020 год никогда не планировалось. Изначально город назвал гражданам неправильные сроки», – прокомментировала ситуацию Фаина Минх.

«Так кто в итоге виноват? Город, край или депутат, который решил разобраться?» – спросил Геннадий Шилов. «Люди обращаются к нам, они не знают, будут ли их расселять и когда это произойдет», – поддержал коллегу председатель фракции Юрий Борисовец.

Замминистра строительства Прикамья согласилась, что «это действительно серьезная проблема». «В феврале, на заседании правительства, губернатор Пермского края дал персональное поручение исполняющему полномочия главы Перми – обеспечить информирование жителей. У нас предусмотрено наличие информационной таблички на каждом расселяемом объекте, информация должна быть доведена до каждого собственника», – ответила Фаина Минх.

«Существует ли платформа, на которой можно ознакомиться с планами по расселению аварийного жилья в режиме онлайн?» – продолжил тему секретарь реготделения «Единой России», депутат Вячеслав Григорьев. Фаина Минх пояснила, что соответствующая информация размещена на платформе «Реформа ЖКХ» и региональном портале «Управляем вместе».

Председатель комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин отметил, что расселение аварийного жилья – «одна из немногих программ, работающих эффективно». «Каждый десятый квадратный метр расселенного жилья в России построен в Пермском крае. Считаю, что это очень хороший показатель», – поделился господин Плюснин.

«Работа по расселению проводится большая: действует как федеральная, так и региональная программа. По данному направлению Пермский край хорошо выглядит в масштабах страны», – прокомментировал результаты обсуждения Юрий Борисовец, но при этом отметил, что у муниципалитетов существуют проблемы с информированием жителей о сроках и темпах расселения.

Депутаты также рассмотрели и поддержали ряд законопроектов, которые планируется рассматривать на пленарном заседании краевого парламента 18 марта. Ключевой из них – инициатива фракции «Единая Россия», разрешающая устанавливать нестационарные торговые объекты (НТО) во дворах.

Как пояснил Юрий Борисовец, при подготовке ко второму чтению проект был существенно изменен. «В варианте, принятом в первом чтении, дворовая территория делилась на основную и дополнительную. На первой предлагалось размещать объекты, необходимые для функционирования дома: детские и спортивные площадки, газоны, урны, скамейки. Если все это есть, то на оставшейся, дополнительной территории можно ставить НТО. Сейчас мы отказались от деления территории и дифференцируем на основные и дополнительные сами объекты. Если у жителей дома есть желание разместить торговый объект, то им необходимо подготовить соответствующий паспорт территории и продемонстрировать, что во дворе существуют необходимые основные объекты. Форму этого документа разработает правительство Пермского края. Для тех дворов, где нет необходимости в размещении киосков, паспорт оформлять не надо», – пояснил руководитель фракции.

Он добавил, что окончательная версия законопроекта предусматривает штрафы за незаконное размещение НТО только для собственников объектов. «Собственник земельного участка, например ТСЖ, ничего платить не будет», – добавил депутат. «Этот законопроект разработан в интересах жителей Перми. Мы не хотим, чтобы город выглядел как рынок, выступаем за упорядоченное размещение НТО», – подчеркнул Юрий Борисовец.

Депутаты также ознакомились с информацией от регионального отделения партии власти о предстоящем предварительном голосовании «Единой России» по кандидатурам для выдвижения на выборы в Законодательное собрание. По словам Вячеслава Григорьева, предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая в онлайн-режиме. Для того чтобы принять участие в предварительном голосовании, гражданам достаточно будет зарегистрироваться на сайте праймериз (https://pg.er.ru) при помощи сервиса «Госуслуги».

Несколько депутатов заинтересовались особенностями предварительного голосования и уже рассматривают возможность участия.