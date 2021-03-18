Уральский политтехнолог Александр Пирогов назначен советником мэра Екатеринбурга

Новым советником главы Екатеринбурга стал политтехнолог Александр Пирогов. Информацию об этом подтвердил господин Пирогов. «Сфера ответственности — информационная поддержка, взаимодействие с общественностью, политические вопросы. Любые задачи, которые будет ставить глаза в пределах компетенций»,— уточнил он.

Место советника мэра стало вакантным после назначения Галины Токаревой руководителем городского департамента общественных связей. Отметим, что кадровые перестановки в медиаблоке администрации Екатеринбурга начались в декабре 2020 года, когда пост заместителя главы по связям с общественностью покинула Екатерина Куземка. В начале февраля этого года ее место занял бывший гендиректор «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин.

Александр Пирогов окончил философский факультет Уральского государственного университета имени А.М. Горького. С 1998 года является руководителем консалтинговой группы «Пирогов и партнеры». Отметим, в 2015-2016 годах господин Пирогов уже работал в мэрии Екатеринбурга — возглавлял информационно-аналитический департамент мэрии. Он также является членом Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Российской ассоциации политической науки и Уральской гильдии политических консультантов.