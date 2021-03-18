Денис Галицкий сообщил о планах оспорить застройку бывшего стадиона «Молот»

Пермский градозащитник Денис Галицкий намерен оспорить в суде застройку бывшего стадиона «Молот», об этом общественный деятель сообщил на своей странице в Facebook. «Для противодействия застройке стадиона „Молот“ требуются жители отмеченного района (микрорайон Рабочий поселок.— “Ъ-Прикамье”). Лучше с детьми, а если детсадовского возраста — совсем хорошо. Для начала нужно будет запросить информацию. В перспективе — подача иска в суд (только подписать иск, вся юридическая поддержка будет предоставлена)»,— отметил господин Галицкий.

Напомним, бывший стадион возле УДС «Молот» на ул. Лебедева, 13, с 2017 года принадлежит девелоперу ПМД. В настоящее время участок за «Молотом» используется, в том числе под стоянки и автосервисы. Компания планирует возвести жилой квартал с плавательным бассейном на этой территории площадью 5,4 га. Площадь жилья составит 80 тыс. кв. м, бассейн будет двухэтажным, с чашей размерами 50 на 25 м. На площадке построят также многоуровневую парковку на 400 машино-мест. По планам, жилой квартал будет включать разновысотные дома в 7, 9 и 11 этажей, а также два дома по 18 и 21 этажу. Проект застройки бывшего стадиона был рассмотрен и одобрен недавно созданным региональным градсоветом. Комиссия по землепользованию и застройке направила проект на публичные слушания, на мероприятии обсудят установление на участке зоны обслуживания и городского центра Ц-1, а также подзоны Ц-1 с высотой зданий до 70 м и коэффициентом плотности застройки 3,73.