Выдачи кредитных карт в Новосибирской области сократились на 12%

По итогам февраля 2021 года в Новосибирской области было выдано 22,8 тыс. кредитных карт, что на 12% меньше, чем в феврале 2020 года. Наибольшее снижение выдачи среди регионов Сибири отмечено в Иркутской области (-23% до 14,3 тыс. карт), сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). В Красноярском крае снижение составило 8% (до 19,7 тыс.), в Омской области на 10% (до 14,8 тыс.), в Кузбассе на 1% (до 19,5 тыс.).

Рост выдачи кредитных карт отмечен только в Томской области (+3% до 7,7 тыс. карт).

Всего в России, по предварительным данным, выдачи кредитных карт в феврале этого года оказались на 13% меньше, чем в феврале прошлого года. «Кредитные карты — один из немногих сегментов, где выдачи все еще не смогли восстановиться до прошлогодних значений. Во многом это обусловлено консервативным подходом банков, которые существенно снизили уровень одобрения, видя в этом сегменте повышенные кредитные риски»,— говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Оксана Павлова