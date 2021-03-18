Кубанских коллекторов оштрафовали за чрезмерное давление на должника из Хакасии

В Хакасии коллекторское агентство, зарегистрированное в Краснодарском крае, оштрафовали за чрезмерное давление на должника. Об это сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов республики.

По данным ведомства, житель Абакана был клиентом микрофинансовой организации, но попал в трудную жизненную ситуацию и не смог погасить задолженность в полном объеме. Из-за этого, как утверждают судебные приставы, на должника обрушились изматывающие звонки от коллекторов, нарушающие и частоту телефонных переговоров, и их временной интервал. В качестве доказательства абаканец предъявил детализацию звонков.

Проведенное административное расследование подтвердило доводы должника, нарушения со стороны юридического лица были установлены. Размер штрафа для коллекторского агентства из Краснодарского края составил 50 тыс. руб. В настоящее время взыскание погашено в полном объеме.

Алексей Белянин