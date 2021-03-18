Подпольный швейный цех шил спортивную одежду известных брендов в Новосибирске

Новосибирская городская прокуратура направила на рассмотрения суда уголовное дело в отношении четырех сотрудниц подпольного швейного цеха, изготавливающего фальсифицированные товары известных спортивных брендов. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказал и.о. заместителя прокурора города Илья Попов.

Согласно материалам дела, расследованием которого занималось городское УМВД, с ноября 2018 года по март 2020 года четыре жительницы Новосибирска открыли в Дзержинском районе швейный цех. Контрафактную одежду марок Adidas и Bosco они реализовывали через соцсети. Весной 2020 года подпольный цех раскрыли сотрудники полиции. Правоохранительные органы завели уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование бренда). Следствие установило, что правообладателям товарных знаков Adidas и Bosco был причинен ущерб на сумму почти 1,5 млн руб.

Константин Воронов