Депутат красноярского заксобрания заявил о сложении своих полномочий

Депутат заксобрания Красноярского края, председатель комитета по охране здоровья и соцполитике Юрий Данильченко сообщил, что намерен покинуть парламент.

«Написал заявление, вопросов к моей работе не было. Это семейное решение»,— сказал господин Данильченко на сессии в четверг.

Сегодня парламент должен рассмотреть обращение комитета по охране здоровья и соцполитик в федеральные министерства с просьбой решить проблему, связанную с дефицитом определенных препаратов для льготников в крае. По данным комиссии, в перечень препаратов, отсутствующих в аптеках, включены 16 наименований, в том числе лекарства, использующиеся в профилактике и лечении муковисцидоза, гепатита и болезни Паркинсона.

Господин Данильченко с 1997 по 1989 работал гендиректором Красноярского краевого производственного объединения «Красноярсккрайохота». Затем — заведующим отделом по делам народностей Севера и Арктики Красноярского крайисполкома. С 1992 по 2007 год руководил рядом частных организаций. В 2007 году впервые избрался в парламент. В текущем созыве входит во фракцию «Единая Россия», помимо комитета по здравоохранению, входит в комитет по безопасности и защите прав граждан.

Выборы в краевое заксобрание пройдут в сентябре 2021 года. 26 депутатов изберутся по партспискам, 26 — по одномандатным округам.

Юлия Сасевич