Депутаты Новосибирской области рассмотрели изменения в областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Депутаты законодательного собрания региона на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности согласовали изменения в областной бюджет на предстоящий период.



По словам министра финансов Новосибирской области Виталия Голубенко, поправки предусматривают дополнительные целевые трансферты из федерального бюджета на сумму 8,4 млрд руб., из которых 8 млрд руб. предназначены для развития дорожного комплекса. Сам законопроект содержит ряд задач, требующих реализации, в том числе за счет собственных ресурсов. В частности, дополнительно будет увеличено финансирование на покупку жилья детям-сиротам на 390 млн руб. и еще 65 млн руб. будет предоставлено для выплат многодетным семьям для подключения к сетям газопровода. Также предполагается сохранить до конца первого квартала выплаты медицинским и социальным работникам, оказывающим услуги гражданам с диагнозом «коронавирусная инфекция», на 83 млн руб. Дополнительно выделены средства на выполнение региональных проектов, к примеру, 17 млн руб. министерству спорта для ремонта аварийных витражей бассейна «Нептун» и еще 15 млн руб. на выполнение предписаний по соблюдению безопасности в период проведения чемпионата мира по волейболу. Помимо этого, в проекте предусмотрены дополнительные ресурсы для решения чрезвычайных и непредвиденных вопросов, таких как пандемия.

«Учитываются и такие важные решения, как средства на строительство 54-й школы в городе Новосибирске»,— прокомментировал глава ведомства. Увеличение дорожного фонда составит 964 млн руб. На 702 млн руб. вырастут ассигнования для оплаты перешедших государственных и муниципальных контрактов недорожной тематики. Так, часть из них предназначена для завершения расчетов по информатизации системы образования и здравоохранения, а также поставкам медицинского оборудования. Еще 500 млн руб. планируется в законопроекте добавить минздраву области для финансирования второго транша капитального гранта для строительства семи поликлиник в Новосибирске.

В качестве источников финансирования в министерстве финансов предусмотрели переходящие остатки собственных средств бюджета 2020 года, в частности ассигнования по министерству строительства и минЖКХ.

По общим параметрам расходы бюджета в 2021 году составят 207 млрд руб., доходы — 196 млрд руб. Дефицит увеличился до 11 млрд руб. «Дефицит увеличивается, но он не заемный, а отражение переходящих остатков собственных средств, и в связи с этим долговая нагрузка у нас не увеличивается, хотя сам бюджет достаточно дефицитный на сегодняшний день»,— прокомментировал Виталий Голубенко.

Депутат Иван Мороз поинтересовался, почему министерство культуры недополучило 2 млн руб. «Мне звонят главы районов и спрашивают причины»,— коротко отметил он.

Как пояснила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, планировалось привести в порядок памятники воинам в трех муниципалитетах. Однако из-за сокращения ассигнований решено реализовать только один проект. «Финансирование на ремонт памятников оставляйте»,— заявил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

По словам председателя комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федора Николаева, одна из важнейших поправок — рост расходов в областном бюджете на строительство жилья для детей-сирот и многодетных семей. «Увеличение суммы составило 390 млн руб.,— отметил депутат.— При первом чтении бюджета было запланировано по жилью для детей-сирот в бюджете области порядка 50 млн руб., затем чуть более 100 млн руб. добавлено по представлению прокуратуры. В основном это коснется города Новосибирска, но и сельской местности тоже. Конечно, хотелось бы увеличить и финансирование программы строительства ФАПов. Мы собрали 18 тыс. наказов — это во много раз больше, чем в прошлом созыве, — на 250 млрд руб.».

Как отметил заместитель председателя комитета Валентин Сичкарев, корректировки необходимы с учетом заключения аппарата заксобрания и рекомендовал парламентариям принять их в первом чтении, а ко второму доработать.

Решением комитета рекомендовано принять поправки в первом чтении. Рассмотрение законопроекта состоится на восьмой сессии законодательного собрания.