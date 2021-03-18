«Если подойти к вопросу гибко, можно сделать так, чтобы все были довольны» Гендиректор УГМК-Телеком Владимир Ланских — о развитии парковочного пространства в Екатеринбурге

В Екатеринбурге не первый год обсуждается развитие городской инфраструктуры в части парковок. Муниципалитет — компактный, а пропускная способность улиц и мест для автостоянок уже не позволяет комфортно передвигаться по мегаполису. Городу требуются изменения системы правил использования парковочного пространства. Один из вариантов эффективного управления парковками — доверить их внедрение и эксплуатацию коммерческим организациям, считает Владимир Ланских, генеральный директор УГМК-Телеком, компании, претендующей на роль оператора. В своем интервью топ-менеджер рассказывает о возможности создания единой системы управления парковками с максимальным удобством для всех участников процесса — от муниципальных чиновников до автолюбителей и жителей города.



— Компания УГМК-Телеком озвучила готовность выступить инвестором по проекту развития единого парковочного пространства в Екатеринбурге. Что подразумевает данный проект?

— При том количестве транспорта, которое мы наблюдаем сегодня, текущая система правил парковки, где каждый паркуется как хочет и где хочет, фактически себя изжила. Возникают огромные сложности с уборкой улиц, с возможностью припарковаться тем, кому это действительно нужно в конкретный момент времени, с проездом пожарных бригад и машин скорой помощи, с автомобилями-подснежниками, с парковками на тротуарах и газонах. Это касается как карманов, так и парковок у социальных объектов и во дворах.

Качество управления парковками напрямую зависит от оперативности принятия решений, а МУПы либо комитеты внутри администраций все-таки ограничены определенными бюрократическими процедурами. По нашему опыту, эксплуатацию парковочного пространства лучше поручать коммерческой, а не муниципальной структуре, и не важно — наша это организация либо какая-то другая. Важно выбрать оператора путем конкурса и наделить его определенными обязанностями и полномочиями с соответствующей оплатой.

Если говорить о компании УГМК-Телеком, мы предлагаем развивать парковочную инфраструктуру, создавая новую систему правил, которая будет регулировать использование парковок, как платных, так и бесплатных, таким образом, чтобы повысить их эффективность.

— Что представляет из себя парковочная инфраструктура?

— К ней относят карманы, плоскостные стоянки, частные парковки, паркоматы, мобильные приложения, контактный центр, диспетчерский пункт и прочие инструменты, которые позволяют водителю, насколько это возможно, комфортно передвигаться на личном автотранспорте. Парковочные места должны быть предназначены не только для хранения машин, но и выполнять свою основную роль — обеспечивать комфортный доступ жителей к городским объектам.

— Как идея создания единого парковочного пространства будет работать на практике?

— Инвестор может за свой счет провести модернизацию парковочного пространства: установить паркоматы, подключив их к электропитанию и каналам связи с возможностью оплаты; поставить информационные щиты и знаки; сделать разметку; разработать программное обеспечение в виде собственного веб-сайта и мобильного приложения, которое позволит отслеживать свободные места на парковках; организовать контактный центр для взаимодействия жителей, заказчика, водителей, обслуживающих организаций и коммунальных служб.

Например, всем, кто оставил транспорт на парковках, подлежащих уборке от снега (в том числе и во дворах), можно рассылать push-уведомления с информацией о том, что через три дня на участке будет работать техника и необходимо убрать транспорт. Если автомобиль не убран — можно штрафовать владельца (за нарушение правил благоустройства). Фактически — на водителей будет наложена обязанность установить мобильное приложение и отслеживать уведомления. На мой взгляд, это единственный выход, способный решить проблему с уборкой.

Оператор будет полностью отвечать за вверенное ему парковочное пространство, чтобы оно функционировало должным образом. Такие схемы работают в разных регионах нашей страны, доказывая свою эффективность.

— Вы уже несколько раз упоминали об эффективности управления парковками, как и за счет чего она будет достигаться?

— Мы предлагаем гибкую систему использования парковочного пространства. Вовсе не обязательно, что все парковки будут платными. Есть такое понятие как условно-бесплатная парковка, когда при выполнении определенных условий, например, свободного пользования стоянкой в течение трех часов, собственник авто ничего не платит.

Если говорить о платных парковках, можно упростить их использование и ввести многотарифную систему оплаты. Сделать не только почасовую, но и посуточную или даже внедрить систему абонементов. Самый оптимальный вариант по-нашему — постоплата, аналогичная той, что мы получаем за услуги в сфере ЖКХ. Водитель пользуется парковками, и по итогу месяца ему выставляют счет в мобильном приложении. Оплату можно произвести в один клик, с точки зрения технологий все это возможно.

— Можете привести конкретные примеры гибкости в использовании парковок? Например, как обеспечить доступ к социальным объектам — на концерты, в поликлиники, в магазины?

— Дать возможность парковаться сколько-то часов бесплатно. При нарушении — штраф или почасовая оплата. Или, например, разрешить парковку бесплатно ночью в дорожных карманах тем, кто живет рядом, но утром место становится платным, так как обеспечивает возможность подъезда транспорта, который приезжает в конкретный район.

Парковка вблизи школ или детских садов может быть условно-бесплатной для родителей воспитанников, а для жителей домов, прилегающих к этим парковкам — платной или запрещенной, чтобы они не создавали неудобств основным пользователям парковочного пространства.

Однако стоит отметить, что вопрос с изменением правил использования парковок вблизи социальных объектов потребует пересмотра ряда муниципальных актов и региональных законов.

— Как будет осуществляться контроль за пользованием парковками? На сегодня существует проблема со взиманием платы за автостоянки.

— Мы предлагаем организовать два типа контроля: мобильный либо стационарный. В первом случае автомобиль с комплексом фото-видеофиксации объезжает и снимает нарушителей, во втором — на площадке устанавливается видеокамера, контролирующая парковочное пространство в режиме 24/7. Выписывать штрафы за парковку теперь можно в упрощенном виде. По фото устанавливают владельца автомобиля и высылают ему письмо с информацией о штрафе.

— В единую систему парковочного пространства войдут только муниципальные парковки или частные в том числе?

— Конечно, можно пойти дальше и создать систему правил использования дворовых или придомовых территорий под парковки, которые будут определять сами жители. Захотят, сделают платными, или платными только для гостей, или бесплатными везде. И не нужны будут шлагбаумы или ворота, которые преграждают путь, можно будет сэкономить на охране, которая все равно не несет никакой ответственности за транспорт.

При желании вместе с парковкой можно будет продавать и страховую услугу на время хранения транспорта, переложив таким образом риски на страховые компании.

Когда мы говорим о создании единой системы управления парковочным пространством, речь идет не о внедрении платных парковок в чистом виде, а о правилах использования этих участков по назначению, с той целью, которую установит владелец земли. Если подойти к этому вопросу гибко, то можно сделать так, чтобы все были довольны — и администрация, и жители, и водители.

Однако стоит отметить, что это лишь один из вариантов реализации проекта по развитию инфраструктуры парковочного пространства в Екатеринбурге, окончательное решение по выбору оператора и решению вопроса с парковками остается за муниципальными властями.